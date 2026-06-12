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02:56, 12 июня 2026Экономика

В Индии сделали неожиданное признание о российской нефти

Джайшанкар: Индия покупала российскую нефть по просьбе США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Индия покупала российскую нефть по просьбе властей США, которые хотели удержать цены на данный ресурс на низком уровне. Неожиданное признание сделал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, передает Bloomberg.

«США специально попросили Индию покупать российскую нефть для стабилизации нефтяного рынка. Мы покупаем нефть, исходя из стоимости и доступности», — сказал он.

Министр также подверг критике ограничительные меры Вашингтона в отношении российской нефти. Джайшанкар призвал не лицемерить и не делать вид, что данные санкции продиктованы «какими-то великими принципами».

Ранее президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани сообщил, что Индия готова увеличить закупки российской нефти, если этого потребуют рыночные условия. «Позиция Нью-Дели всегда была ясна: Индия будет действовать в интересах своего народа, своей экономики и своей энергетической безопасности», — подчеркнул экономист.

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