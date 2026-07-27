России предрекли дефицит одного вида жилья

Жалнин: В России может образоваться дефицит маленьких квартир

На фоне ограничений в сфере строительства и изменения запросов покупателей в России может образоваться дефицит малогабаритного жилья. Об этом рассказал генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, после введения ограничений на строительство жилья площадью до 28 квадратов в Москве и области застройщики стали осторожнее подходить к проектированию микростудий и в других регионах. Кроме того, типовое жилье теряет популярность, в то время как рынок переходит к классам «комфорт» и «комфорт плюс», где доля студий меньше. Влияние также оказывает смещение семейной ипотеки на поддержку семей, планирующих покупку квартир большей площади.

Сейчас на долю жилья до 25 квадратов приходится 7 процентов от всех строящихся квартир в Москве и 18 процентов — в Санкт-Петербурге. В среднем по городам-миллионникам показатель составляет 8 процентов.

Ранее сообщалось, что малогабаритное жилье остается самым популярным на российском первичном рынке.