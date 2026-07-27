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12:42, 27 июля 2026 (обновлено: 12:50, 27 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО

Песков не стал комментировать слова Зеленского о планах РФ привлечь военных из КНДР на СВО

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) для участия в специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Не считаю необходимым их комментировать, не Зеленскому говорить о наших планах», — заявил представитель Кремля.

В субботу, 25 июля, Зеленский сообщил, что в Воронежской области якобы ведутся приготовления к приему 30 тысяч северокорейских военнослужащих. Он также заявил, что Пхеньян якобы планирует направить дополнительные ракетные установки для поддержки ведения СВО.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной. По ее словам, Пхеньян рассматривает СВО как борьбу России за отстаивание своего суверенитета.

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