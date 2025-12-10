Реклама

08:29, 10 декабря 2025Экономика

Экономия россиян на еде ударила по продавцам

«Ъ»: Число открывшихся продуктовых точек упало на 30 % в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне перехода россиян к сберегательной модели финансового поведения (в том числе экономии на еде) крупнейшие российские продуктовые ретейлеры начали снижать количество новых магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Infoline.

В условиях усиливающегося потребительского давления крупные продуктовые ретейлеры стали делать ставку на повышение эффективности действующих торговых точек. Открытие же новых для ряда игроков внутреннего рынка начало постепенно отходить на второй план, отмечают эксперты.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года в России открылось на 30 процентов меньше торговых точек в сравнении с тем же периодом 2024-го. За это время на рынок вышли порядка 5,3 тысячи новых магазинов. При этом общий объем прироста площадей у крупнейших розничных ретейлеров за отчетный период сократился почти на 10 процентов, что стало максимальным показателем за последние несколько лет, констатировали аналитики.

Ранее о кардинально изменившейся потребительской модели поведения россиян заявили эксперты компании Points Lab. Если раньше граждане предпочитали выбирать товары по бренду, то теперь все чаще делают акцент на их стоимости и наличию в ассортименте магазина. В результате на внутреннем рынке все большую популярность набирают жесткие дискаунтеры, делающие ставку на продажи продуктов по низким ценам. С начала года, отмечали в Infoline, количество «магазинов для бедных» в России увеличилось на 15 процентов. В дальнейшем такие торговые точки, прогнозируют эксперты, станут все более активно вытеснять с рынка крупные сети супермаркетов.

