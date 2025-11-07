Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

Points Lab: Экономическая неопределенность привела к расцвету дискаунтеров

Экономическая неопределенность последних лет в России в значительной степени изменила потребительскую модель поведения граждан. К такому выводу пришли аналитики лаборатории по итогам собственного исследования, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Если раньше россияне предпочитали выбирать товары по бренду, то теперь все чаще делают акцент на их стоимости и наличию в ассортименте магазина. Именно жесткие дискаунтеры (магазины низких цен) выходят в кризисные времена на первые роли. С января 2023 года по сентябрь 2025-го доля покупателей, которые чаще всего совершают покупки в сети «Чижик», увеличилась более чем вдвое — с 6 до 13 процентов.

Стоимость стала определяющим фактором в потребительских предпочтениях россиян. В категориях «вода» и «пиво», например, цена объясняет порядка 15 процентов продаж, а в ряде других сегментов розничного рынка показатель может доходить до 40 процентов. В такого рода условиях массовая имиджевая реклама перестает быть ключевым фактором раскрутки товара, отмечают эксперты.

Если цена или наличие продукта не соответствует ожиданиям покупателей, никакие пиар-акции уже не спасут его от провала реализации. Гораздо важнее становятся уровень и масштабы дистрибуции. «При дистрибуции 50 процентов каждый вложенный в рекламу рубль приносит 2,5 рубля продаж, а при охвате 85 процентов торговых точек — уже 3,4 рубля», — констатировали аналитики, призвав производителей учитывать этот фактор при продвижении собственной продукции.

Ранее о заметном усилении давления жестких дискаунтеров на крупные сети супермаркетов в России сообщили эксперты аналитического агентства Infoline. С начала 2025 года, отметили они, в стране закрылись в общей сложности 67 крупноформатных продуктовых магазинов. Количество же «магазинов для бедных», которые зачастую отличаются шаговой доступностью, напротив, увеличилось на 15 процентов, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он объяснил подобную тенденцию разницей в затратах. Издержки на запуск дискаунтеров в среднем на 20-40 процентов ниже, чем в случае с открытием супермаркета. На ситуацию также оказывает влияние переход значительной части населения на сберегательную модель поведения. Последнее вызвано высокой инфляцией и замедлением темпов роста реальных доходов граждан.