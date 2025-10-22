Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 22 октября 2025Экономика

В России начали открывать магазины для бедных вместо супермаркетов

«Ъ»: Число супермаркетов в России падает на фоне открытия жестких дискаунтеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Количество крупноформатных продуктовых магазинов — супермаркетов и гипермаркетов — в России с начала года снизилось на 1,4 процента. За этот период было закрыто 67 объектов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, открытие крупных торговых точек в текущих условиях не окупает себя. Вместо них торговые сети предпочитают открывать жесткие дискаунтеры, которые еще называют магазинами для бедных из-за низких цен.

Расходы на запуск такой точки на 20-40 процентов ниже, чем у супермаркетов, подтверждали ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Кроме того, к развитию новых форматов ретейлеров подталкивает изменение потребительских привычек россиян.

Все чаще покупатели выбирают компактные магазины недалеко от дома с минимальным ассортиментом или онлайн-доставку продуктов на дом. За год число небольших магазинов у дома выросло на 15 процентов, рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По словам Бурмистрова, россияне переходят на сберегательную модель поведения, что лишает гипермаркеты и супермаркеты традиционного преимущества — возможности покупать большое количество товаров.

Ранее исследование компании «Нильсен» показало, что ассортимент продуктов питания в российских магазинах в июле снизился на 2,3 процента, а непродовольственных товаров — на 1,8 процента. Участники рынка объясняют эту тенденцию сокращением площади магазинов и необходимостью оставлять на полках только самые продаваемые позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    В российских сосисках нашли перчатки

    Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

    Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

    Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости