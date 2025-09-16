Экономика
10:28, 16 сентября 2025Экономика

В российских магазинах стало меньше товаров

«Коммерсантъ»: В торговых сетях ассортимент продуктов питания снизился
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ассортимент товаров в российских магазинах в июле снизился: продуктов питания стало меньше на 2,3 процента, непродовольственных товаров — на 1,8 процента, пишет «Коммерсантъ», приводя данные за июль. Данные исследования компании «Нильсен» показали, что заметнее всего ассортимент сократился среди алкогольной продукции и детских товаров (на 5,6 и 5,1 процента соответственно).

Участники рынка объясняют эту тенденцию тем, что сокращается сама площадь магазинов. Так что ретейлерам приходится оставлять на полках только самые продаваемые позиции. Освободившуюся площадь некоторые компании предлагают различным сервисам и предпринимателям в субаренду.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» выступили за то, чтобы магазин отпускал товар покупателю бесплатно, если при оформлении на кассе выяснилось, что тот стоит больше, чем указано в ценнике. Исследования показывают, что 65 процентов россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины. А доставкой на дом регулярно пользуются 35 процентов пользователей.

