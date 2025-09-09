Экономика
18:20, 9 сентября 2025Экономика

Депутаты Госдумы призвали отдавать товары в магазинах бесплатно

РГ: В Госдуме выступили за бесплатный отпуск товара при ошибке в ценнике
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» выступили за то, чтобы магазин отпускал товар покупателю бесплатно, если при оформлении на кассе выяснилось, что тот стоит больше, чем указано в ценнике. Соответствующий законопроект, как сообщила «Российская газета», уже внесен в Госдуму.

По мнению парламентариев, сейчас покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда указана одна цена за товар, но когда его пробивают на кассе, выясняется, что он стоит дороже. Зачастую в разы. Но люди не всегда замечают это несоответствие, что оказывается на руку нечистоплотным торговцам. Более 14 процентов всех жалоб (по данным Роспотребнадзора) связаны именно с разницей цен. Однако некоторые ретейлеры пытаются снять с себя ответственность, размещая объявления о том, что ценники могут оказаться неактуальными и поэтому стоимость следует уточнять у продавца.

Поэтому депутаты выступили за введение принципа честного чека как нормы защиты прав потребителей.

Исследования показывают, что 65 процентов россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины. А доставкой на дом регулярно пользуются 35 процентов пользователей.

