Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 25 мая 2026Россия

Останки неопознанного матерью российского бойца СВО захоронили без результатов ДНК-теста

Останки неопознанного матерью бойца СВО Слащева захоронили без ДНК-теста
Майя Назарова

Фото: JuditaJu / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде останки бойца специальной военной операции (СВО) Кирилла Слащева, неопознанного матерью, похоронили без результатов ДНК-теста. Об этом сообщила порталу V1.ru сама мать россиянина Ирина Слащева.

Она напомнила, что не узнала сына по личным вещам и фотографиям костей и зубов. Женщина настаивала на проведении ДНК-экспертизы.

Слащева отметила, что пока она ждала результатов, ее бывший муж, который не принимал участия в воспитании сына, дал согласие на захоронение на Верхнезареченское кладбище.

Россиянка убеждена, что в могиле находится абсолютно чужой человек. Мать умоляла отменить похороны: ходила в военкомат, в военно-следственный отдел, написала заявление в военную прокуратуру. Ей поясняли, что с мужем на сына у нее равные права.

До этого стало известно, что у бойца Слащева нашлись сожительница и дети. Возлюбленная также была уверена, что в морге предъявили останки военнослужащего.

Ранее жительница Волгограда Ирина Слащева не стала забирать из морга останки сына, пропавшего на фронте. Свое решение россиянка мотивировала тем, что опознание проводилось по фото, а тело сына ей никто не показывал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    ЦБ назвал основной платежный инструмент россиян

    Москвичам назвали срок начала купального сезона

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok