Останки неопознанного матерью российского бойца СВО захоронили без результатов ДНК-теста

Останки неопознанного матерью бойца СВО Слащева захоронили без ДНК-теста

В Волгограде останки бойца специальной военной операции (СВО) Кирилла Слащева, неопознанного матерью, похоронили без результатов ДНК-теста. Об этом сообщила порталу V1.ru сама мать россиянина Ирина Слащева.

Она напомнила, что не узнала сына по личным вещам и фотографиям костей и зубов. Женщина настаивала на проведении ДНК-экспертизы.

Слащева отметила, что пока она ждала результатов, ее бывший муж, который не принимал участия в воспитании сына, дал согласие на захоронение на Верхнезареченское кладбище.

Россиянка убеждена, что в могиле находится абсолютно чужой человек. Мать умоляла отменить похороны: ходила в военкомат, в военно-следственный отдел, написала заявление в военную прокуратуру. Ей поясняли, что с мужем на сына у нее равные права.

До этого стало известно, что у бойца Слащева нашлись сожительница и дети. Возлюбленная также была уверена, что в морге предъявили останки военнослужащего.

Ранее жительница Волгограда Ирина Слащева не стала забирать из морга останки сына, пропавшего на фронте. Свое решение россиянка мотивировала тем, что опознание проводилось по фото, а тело сына ей никто не показывал.