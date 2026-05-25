Ссора россиянина с братом через 15 лет привела его в колонию

В Иркутской области осудили мужчину за убийство брата 15 лет назад

В Иркутской области осудили мужчину за расправу над братом 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, в июле 2011 года молодые люди распивали алкогольные напитки в беседке одного из домов в поселке Меге. В какой-то момент между двоюродными братьями произошел конфликт, который перерос в драку. Подсудимый сначала нанес пострадавшему несколько ударов кулаками по лицу, а затем продолжил избивать ногами. После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В суде обвиняемый вину не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Государственный обвинитель представил доказательства, на основании которых был вынесен обвинительный вердикт. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

