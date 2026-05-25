Раскрыта смертельно опасная ошибка при чаепитии

Кардиолог Абельян: Горячий чай повышает риск развития рака пищевода
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gaometri / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Хосе Абельян раскрыл распространенную ошибку при употреблении чая, которая может оказаться смертельно опасной. Его слова приводит издание El Confidencial.

Абельян предупредил, что нельзя пить очень горячий чай. Дело в том, что напитки, температура которых составляет более плюс 60 градусов Цельсия, повышают риск развития рака пищевода, подчеркнул он.

В целом чай — две-три чашки в день — положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию соединений, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, добавил доктор. При этом он призвал отказаться от добавления в напиток сахара и различных подсластителей, поскольку они существенно снижают пользу напитка.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева перечислила привычки, которые подрывают здоровье сердца. Курение, по ее словам, повышает риск развития заболеваний органа.

