Раскрыта смертельно опасная ошибка при чаепитии

Кардиолог Абельян: Горячий чай повышает риск развития рака пищевода

Кардиолог Хосе Абельян раскрыл распространенную ошибку при употреблении чая, которая может оказаться смертельно опасной. Его слова приводит издание El Confidencial.

Абельян предупредил, что нельзя пить очень горячий чай. Дело в том, что напитки, температура которых составляет более плюс 60 градусов Цельсия, повышают риск развития рака пищевода, подчеркнул он.

В целом чай — две-три чашки в день — положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию соединений, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, добавил доктор. При этом он призвал отказаться от добавления в напиток сахара и различных подсластителей, поскольку они существенно снижают пользу напитка.

