В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ночь на 22 мая и по Ярославлю в ночь на 25 мая осуществлены одним типом дронов. На эту связь указал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, беспилотники, атаковавшие столицу Ярославской области, вероятно, запускались из Черниговской и Сумской областей. Чтобы сэкономить топливо и увеличить радиус действия, могли использоваться легкие аппараты с уменьшенной боевой частью.

«Наряду с "Лютым" дроны, скорее всего, использовались самые, скажем так, дешевые. Применялись и те, которые ударили по колледжу в Старобельске. Это тот же FP-1: он летит за тысячу километров и может нести 60-70 килограммов взрывчатки. В данном случае, возможно, нес меньше, потому что лететь долго», — пояснил Дандыкин.

Офицер также выразил мнение, что атака на Ярославль носила демонстративный характер.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю. По его словам, пострадала женщина.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.