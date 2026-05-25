Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 25 мая 2026Россия

В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

Дандыкин: Колледж в ЛНР и Ярославль были атакованы одним типом дронов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ночь на 22 мая и по Ярославлю в ночь на 25 мая осуществлены одним типом дронов. На эту связь указал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, беспилотники, атаковавшие столицу Ярославской области, вероятно, запускались из Черниговской и Сумской областей. Чтобы сэкономить топливо и увеличить радиус действия, могли использоваться легкие аппараты с уменьшенной боевой частью.

«Наряду с "Лютым" дроны, скорее всего, использовались самые, скажем так, дешевые. Применялись и те, которые ударили по колледжу в Старобельске. Это тот же FP-1: он летит за тысячу километров и может нести 60-70 килограммов взрывчатки. В данном случае, возможно, нес меньше, потому что лететь долго», — пояснил Дандыкин.

Офицер также выразил мнение, что атака на Ярославль носила демонстративный характер.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю. По его словам, пострадала женщина.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заминированный газовоз прибыл в Россию из Европы. Найденные боеприпасы были сделаны в стране НАТО

    Участник СВО из Колумбии назвал поразившую его в России деталь

    Восемь пассажиров самолета госпитализировали после турбулентности

    Куба подготовила советский БТР из 1950-х для борьбы с дронами США

    В МИД анонсировали новые удары по Киеву

    Песков прокомментировал выступление Звягинцева на Каннском кинофестивале

    Бензин в стране БРИКС подорожал четыре раза за десять дней

    Уничтоженный в Средиземном море российский газовоз показали на видео

    Прохор Шаляпин высказался о женщинах с пышными формами

    Российский «Орлан» сравнили с космическим кораблем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok