Эксперт прокомментировал законность перекрытия парковочного места старыми авто

Юрист Радько: Закон не запрещает иметь сто машин и располагать их во дворах

Московские автомобилисты все чаще прибегают к подзабытому способу сохранять за собой парковочные места во дворах многоквартирных домов, уезжая на работу, по делам, в отпуск. Для этого, как правило, используются старые машины, которыми находчивые водители и перегораживают «свое» место. Насколько это законно, «Ленте.ру» объяснил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Как правило, подобное резервирование — не разовые акции, а системное явление. Во многих московских районах можно наблюдать одинаковую картину, когда днем свободное место для парковки вроде бы и есть, но подобраться к нему невозможно из-за перегородившей путь «развалюхи». По этой же причине днем во многих московских дворах не разъехаться.

«Закон не запрещает автовладельцу иметь хоть сто машин и располагать их во дворах. Попытаться решить проблему было бы возможно, если ограничить количество автомобилей на одного собственника. Но и здесь есть нюанс: транспортное средство можно "купить по доверенности". Полагаю, что о проблеме пока никто всерьез не задумался. Но это пока», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Ранее стало известно, что в столичном районе Чертаново «коренные москвичи» присвоили себе парковку во дворе и держат ее уже 10 лет. Все эти годы они не пускают на парковочные места новых соседей. Чтобы оградить парковку от «понаехавших» жильцов и забить места, днем старожилы ставят нерабочие «Жигули», а вечером отгоняют их и паркуют свои «рабочие» машины.