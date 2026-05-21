Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:05, 21 мая 2026Авто

Банда «коренных москвичей» захватила дворовую парковку на 10 лет

В Чертаново «коренные москвичи» 10 лет держат парковку у дома, не пуская соседей
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В столичном районе Чертаново банда «коренных москвичей» присвоила себе парковку во дворе и держит ее уже 10 лет. Все эти годы захватчики не пускают на парковочные места новых соседей, передает Telegram-канал Baza.

Владельцы самопровозглашенного паркинга объясняют свое привилегированное положение происхождением — по словам захватчиков, здесь парковались еще их бабушки и дедушки, а раньше на том же месте стояли их гаражи-ракушки. Чтобы оградить парковку от «понаехавших» соседей и забить места, днем «старички» ставят нерабочие «Жигули», а вечером отгоняют или просто отталкивают их руками. Вызывать полицию или эвакуатор, жалуются соседи, бессмысленно — законодательство в этом случае не нарушается.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от брошенного во дворе автомобиля. Если машина стоит на одном месте без движения годами, ржавея и мешая проезду спецтехники, можно обратиться в УК, ГИБДД или районную администрацию. В случае, если личность хозяина не будет установлена или он не отреагирует, машину отвезут на спецстоянку, а после решения суда утилизируют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Семья случайно купила чужой прах

    Ушедший из России производитель машин столкнулся с угрозой коллективного иска

    МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить беспилотниками по США

    Россиянам назвали снижающие риск тромбоза продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok