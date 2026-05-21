Банда «коренных москвичей» захватила дворовую парковку на 10 лет

В Чертаново «коренные москвичи» 10 лет держат парковку у дома, не пуская соседей

В столичном районе Чертаново банда «коренных москвичей» присвоила себе парковку во дворе и держит ее уже 10 лет. Все эти годы захватчики не пускают на парковочные места новых соседей, передает Telegram-канал Baza.

Владельцы самопровозглашенного паркинга объясняют свое привилегированное положение происхождением — по словам захватчиков, здесь парковались еще их бабушки и дедушки, а раньше на том же месте стояли их гаражи-ракушки. Чтобы оградить парковку от «понаехавших» соседей и забить места, днем «старички» ставят нерабочие «Жигули», а вечером отгоняют или просто отталкивают их руками. Вызывать полицию или эвакуатор, жалуются соседи, бессмысленно — законодательство в этом случае не нарушается.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от брошенного во дворе автомобиля. Если машина стоит на одном месте без движения годами, ржавея и мешая проезду спецтехники, можно обратиться в УК, ГИБДД или районную администрацию. В случае, если личность хозяина не будет установлена или он не отреагирует, машину отвезут на спецстоянку, а после решения суда утилизируют.