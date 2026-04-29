06:15, 29 апреля 2026

Назван способ избавиться от брошенного во дворе авто без проблем с законом

Эксперт Исаев: Брошенное во дворе авто могут утилизировать после решения суда
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

Брошенные во дворах жилых домой машины не только мешают уборке и занимают парковочные места, но также иногда создают угрозу пожарной опасности. Существуют способы избавиться от таких автомобилей и не получить проблем с законом. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев.

Под понятие «брошенное транспортное средство» авто подпадает в ряде случаев. Например, если у него нет номеров, нескольких деталей кузова, разбиты окна и отсутствуют колеса, а также если машина сгорела, проржавела и явно не используется годами. Также брошенным считается машина, которая стоит на газоне, детской площадке и перегораживает дорогу, мешая проезду специальной техники. «Если автомобиль стоит на одном месте без движения больше месяца — это уже повод для проверки. Зимой машины могут стоять до 2-3 месяцев, и это не всегда считается нарушением», — уточнил эксперт.

Если владелец брошенной машины не планирует ее чинить или утилизировать, то он нарушает правила благоустройства территории и создает угрозу безопасности. За это для физических лиц предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

Управляющая компания по закону не может вывозить чужие машины. Но она имеет право направить владельцу уведомление, а если реакции не последует — инициировать эвакуацию авто. Жильцы тоже могут предпринять несколько шагов. Помимо обращения в УК, они могут сообщить в ГИБДД (если на авто остались номера) и в районную администрацию, чтобы специальная комиссия приняла решение. Если хозяин автомобиля не установлен или не реагирует, машину отвезут на спецстоянку, а после решения суда транспортное средство должны утилизировать.

Как говорил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, только в Москве треть автомобилей стоят во дворах, не выезжая оттуда. «Это фактически место отстоя для второй-третьей машины в семье, которая по каким-то причинам вообще не ездит или, может быть, неисправна. Зачастую припаркованные надолго машины мешают жителям двора, в том числе другим автовладельцам», — рассказывал он.

