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22:52, 3 июня 2026Мир

Трамп собрался посетить саммит G7

Трамп заявил, что посетит саммит G7 во Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» во Франции. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Я поеду на саммит G7 во Францию», — подчеркнул политик.

Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.

Ранее сообщалось, что государства «Группы семи» обсуждают создание постоянного секретариата. Как указали журналисты, инициатива появилась на фоне желания государств сократить зависимость от Китая, который доминирует в производстве минералов, необходимых для оборонного сектора, энергетического перехода и развития обрабатывающей промышленности.

До этого Трамп заявил, что сохранение «Большой восьмерки» (G8) позволило бы избежать нынешних мировых проблем, в том числе украинского кризиса.

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