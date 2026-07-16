Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 16 июля 2026Бывший СССР

Пожилой житель Константиновки спас из-под атак БПЛА двух раненых российских бойцов

76-летний житель Константиновки спас двух раненых военнослужащих ВС России
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Двух раненых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России спас в Константиновке и спрятал в своем подвале 76-летний местный житель Анатолий Клиндухов. Об этом сообщило RT.

«Слышу, кричит: "Брат!" Я говорю: "Жди, сейчас". Перелез, открыл к нему, говорю: "Раненый?" — "Раненый". — "Как сюда залез?" — "Потом расскажу, брат, воды хочу". — "Вода — все тебе будет, и еда"», — поделился Клиндухов.

По словам жителя Константиновки, вместе с близкими и другими местными жителями они несколько дней кормили военнослужащих, доставали воду и еду для них. Все это происходило под атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Материалы по теме:
В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
15 июля 2026
Российский боец больше месяца охранял 10-летнюю девочку в Константиновке
Российский боец больше месяца охранял 10-летнюю девочку в Константиновке
14 июля 2026

Клиндухов признался, что сам он дронов бояться перестал, так как уже бывал ранен. В его ногах оказалось 46 осколков.

14 июля стало известно о резком продвижении ВС России под Константиновкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    VK и «Макс» пропали из Google Play
    Россиянин изнасиловал спящую несовершеннолетнюю сестру своей супруги
    Котенок стал соучастником ограбления банка
    Федоров рассказал о разговоре с Зеленским после отставки
    Дачникам рассказали о путях заражения опасной инфекцией
    В Кремле ответили на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной
    Британия разработает баллистические «Сумерки» для Киева
    Российская бизнесвумен назвала клиентку быдлом и хамлом из-за жалобы
    Федоров описал конфликт с Сырским словами «придумал, как расколоть страну»
    Футболист сборной Англии оказался под угрозой дисквалификации из-за удара аргентинца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok