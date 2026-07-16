Пожилой житель Константиновки спас из-под атак БПЛА двух раненых российских бойцов

76-летний житель Константиновки спас двух раненых военнослужащих ВС России

Двух раненых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России спас в Константиновке и спрятал в своем подвале 76-летний местный житель Анатолий Клиндухов. Об этом сообщило RT.

«Слышу, кричит: "Брат!" Я говорю: "Жди, сейчас". Перелез, открыл к нему, говорю: "Раненый?" — "Раненый". — "Как сюда залез?" — "Потом расскажу, брат, воды хочу". — "Вода — все тебе будет, и еда"», — поделился Клиндухов.

По словам жителя Константиновки, вместе с близкими и другими местными жителями они несколько дней кормили военнослужащих, доставали воду и еду для них. Все это происходило под атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Клиндухов признался, что сам он дронов бояться перестал, так как уже бывал ранен. В его ногах оказалось 46 осколков.

14 июля стало известно о резком продвижении ВС России под Константиновкой.