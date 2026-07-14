Стало известно о резком продвижении ВС России под Константиновкой

Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на полкилометра у Алексеево-Дружковки

Российские войска за сутки продвинулись на полкилометра у Алексеево-Дружковки. О резком продвижении Вооруженных сил России стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«За истекшие сутки нашим ребятам удалось приблизиться где-то на 300-400 метров по направлению Алексеево-Дружковки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в настоящий момент российские войска ведут зачистку и закрепление на занятой территории.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.