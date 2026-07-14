Боец с позывным Бритва больше месяца охранял 10-летнюю Софию в Константиновке

Боец российских войск с позывным Бритва больше месяца с помощью дрона охранял в Константиновке 10-летнюю девочку Софию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал рядовой с позывным Марс.

«На них напали бойцы Вооруженных сил Украины, и [бойцы] начали отбиваться от них. Одного он убил, второго тяжело ранил, остальные драпу дали. Всего их было четверо», — рассказал военный.

В течение месяца Бритва передавал девочке с помощью дронов провизию и одежду.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.