Футболист сборной Англии оказался под угрозой дисквалификации из-за удара аргентинца

Игроку сборной Англии Джуду Беллингему грозит дисквалификация за удар по голове Барко

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию за удар по затылку аргентинского защитника Валентина Барко после полуфинального матча чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает talkSPORT.

После финального свистка 23-летний Беллингем подошел сзади к игрокам сборной Аргентины, которые праздновали победу, и ударил Барко ладонью по затылку. Аргентинец в ответ толкнул англичанина в грудь. Ситуацию быстро урегулировали, не дав начаться потасовке.

Главный арбитр встречи не заметил инцидент и не наказал футболиста. Уточняется, что причиной поведения Беллингема могло стать провокационное поведение 21-летнего игрока Барко на протяжении матча.

Сборная Англии уступила Аргентине в полуфинале со счетом 1:2. На 55-й минуте Энтони Гордон открыл счет, однако аргентинцы перевернули матч благодаря голам Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса на 92-й. Аргентина вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.