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13:19, 16 июля 2026Спорт

Футболист сборной Англии оказался под угрозой дисквалификации из-за удара аргентинца

Игроку сборной Англии Джуду Беллингему грозит дисквалификация за удар по голове Барко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию за удар по затылку аргентинского защитника Валентина Барко после полуфинального матча чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает talkSPORT.

После финального свистка 23-летний Беллингем подошел сзади к игрокам сборной Аргентины, которые праздновали победу, и ударил Барко ладонью по затылку. Аргентинец в ответ толкнул англичанина в грудь. Ситуацию быстро урегулировали, не дав начаться потасовке.

Главный арбитр встречи не заметил инцидент и не наказал футболиста. Уточняется, что причиной поведения Беллингема могло стать провокационное поведение 21-летнего игрока Барко на протяжении матча.

Сборная Англии уступила Аргентине в полуфинале со счетом 1:2. На 55-й минуте Энтони Гордон открыл счет, однако аргентинцы перевернули матч благодаря голам Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса на 92-й. Аргентина вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.

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