Политолог обратился к России на фоне производства ЕС дронов для Украины

Политолог Панарин призвал РФ не медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

России нельзя медлить с ответом на производство в Европейском союзе (ЕС) дронов для Украины. Такой призыв высказал политолог Игорь Панарин в беседе с газетой «Взгляд».

Таким образом он ответил на недавнее заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей разместить на территории Европы заводы по созданию беспилотников. По мнению профессора, это не просто политический жест. У такого вызова должен быть системный ответ, заявил собеседник газеты.

Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий повышает болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. (…) И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя Игорь Панарин политолог

Как уточняется, глава ЕК сделала заявление о «безопасных заводах» в Европе для украинских беспилотников через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации там альянс прямо поддержал ЕС по военно-технической «накачке» Украины. Фон дер Ляйен же мгновенно конвертировала эти политические сигналы в новое соглашение, сказал Панарин и добавил, что такой исход событий «нельзя недооценивать».

Политолог предположил, что власти России находятся в поиске рычагов, которые притормозят европейский «автоматический конвейер», в том числе экономически. Он призвал найти болевую точку и надавить на страны ЕС так же, как это недавно сделал Иран в конфликте с США по Ормузу. Помимо этого, по его мнению, важно проработать нормативно-правовую базу.

В целом же Панарин призвал создать группу из членов МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая уже в свою очередь доведет все до логики «увещевания с демонстрацией перспективы» на той же самой площадке ООН. Если доводы не сработают, то придется переходить к более жестким моделям воздействия, заключил он.

Европейский союз и Украина заключили соглашение по дронам 15 июля. Фон дер Ляйен отметила, что Киев ранее заключал аналогичные соглашения с отдельными странами, сейчас же Европа располагает промышленными мощностями, которые позволят увеличить масштабы производства украинских беспилотников.