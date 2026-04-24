01:34, 24 апреля 2026Мир

Трамп назвал способ избежать нынешних мировых проблем

Трамп заявил, что сохранение G8 позволило бы избежать нынешних мировых проблем
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сохранение «Большой восьмерки» (G8) позволило бы избежать нынешних мировых проблем, в том числе украинского кризиса. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Американский лидер заявил, что давно считает ошибочным решение превратить формат G8 в G7, исключив из него Россию. По его словам, это произошло до его прихода к власти — при Бараке Обаме и бывшем премьер-министре Канады Джастине Трюдо, и он тогда называл это решение неверным, отмечая, что впоследствии его оценка подтвердилась.

«Было бы куда лучше, если бы они их не исключили», — резюмировал Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что потенциальное возвращение России в G8 было обсуждено в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, но приглашения в объединение не было.

