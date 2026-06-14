Киевляне приготовились ночевать в метро

Киевляне из-за угрозы ночного обстрела начали устанавливать палатки в метро

В Киеве люди приготовились ночевать в метро из-за угрозы обстрела. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале, публикуя кадры из метрополитена украинской столицы.

На видео можно заметить множество палаток, размещенных в метро. Киевляне также устанавливают раскладушки, некоторые люди устраиваются прямо на полу.

До этого стало известно, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Киеве в 21:56. Помимо этого, тревогу объявили в некоторых районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областей.

Ранее в июне слухи о надвигающейся массированной атаке ВС России по территории Украины вынудили жителей Киева готовиться переждать ночь в укрытиях. Люди пришли в метро с личными вещами, в том числе с матрасами и раскладными стульями, приготовившись к долгой атаке.