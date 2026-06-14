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23:11, 14 июня 2026Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как следует из данных, сигнал прозвучал в Киеве в 21:56. Помимо этого, тревогу объявили в некоторых районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областей.

Ранее киевский политтехнолог Андрей Золотарев предрек болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым и трассу «Новороссия». До этого в подконтрольном Киеву Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой.

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