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23:16, 14 июня 2026Бывший СССР

В Харькове раздались взрывы и начался мощный пожар

RusVesna: В Харькове раздались взрывы и начался мощный пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Харькове раздались взрывы, идет атака. Об этом вечером 14 июня сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«После прилета мощный пожар начался в Холодногорском районе города», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по Одессе и Харькову во время ночной атаки на Украину 10 июня. Отмечается, что города были атакованы беспилотниками «Герань». Утверждается, что в Харькове были поражены более 20 целей.

До этого массированный налет беспилотников на Харьков и Запорожье попал на видео. При этом подробности о пострадавших и разрушениях в результате атаки не приводились.

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