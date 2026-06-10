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09:33, 10 июня 2026Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности массированной ночной атаки по Украине

Военкоры сообщили об ударах по Одессе и Харькову во время ночной атаки по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по Одессе и Харькову во время ночной атаки по Украине 10 июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что города были атакованы беспилотниками «Герань». Утверждается, что в Харькове были поражены более 20 целей.

«"Герани" ударили по целям в Харькове и Одессе. В Харькове пожары и сильное задымление после массированной ночной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее массированный налет беспилотников на Харьков и Запорожье попал на видео. При этом подробности о пострадавших и разрушениях в результате атаки не приводились.

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