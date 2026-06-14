МИД Ирана возложил на США ответственность за обстрел Бейрута со стороны Израиля

МИД Ирана: Ответственность за обстрел Бейрута со стороны Израиля лежит в том числе на США

МИД Ирана возложил на США ответственность за обстрел Бейрута со стороны Израиля. Заявление опубликовано в Telegram-канале иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

Ведомство решительно осудило атаку, назвав ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также грубым нарушением соглашения о прекращении огня между Тегераном и Вашингтоном.

«Напоминая о прямой ответственности правительства США за преступления, совершенные сионистским режимом, и о неоднократных нарушениях режима прекращения огня этим режимом в отношении Ливана или Ирана, Исламская Республика Иран подчеркивает свою решимость принять все необходимые меры для осуществления неотъемлемого права на самооборону», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки.

Он также заявил, что атаки не должны были произойти, и призвал стороны проявить сдержанность на фоне продолжающихся дипломатических контактов.

