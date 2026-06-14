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19:51, 14 июня 2026Мир

Трамп выругался в адрес Нетаньяху из-за ударов Израиля по Бейруту

Fox News: Трамп выругался в адрес Нетаньяху из-за ударов Израиля по Бейруту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки. Об этом сообщил корреспондент Fox News со ссылкой на беседу с американским лидером.

По словам журналиста, Трамп рассказал, что лично связался с Нетаньяху после ударов по пригороду Бейрута. Как утверждает корреспондент, президент США в жесткой форме и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?» поинтересовался у израильского премьера про новые удары.

По данным Fox News, американский лидер также призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации, поскольку военные действия могут осложнить дипломатические усилия Вашингтона на Ближнем Востоке. Речь идет в том числе о переговорах, связанных с возможным соглашением между США и Ираном.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута 15 человек получили ранения, еще троих спасти не удалость.

Сам Трамп также публично прокомментировал ситуацию. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что атаки не должны были произойти, и призвал стороны проявить сдержанность на фоне продолжающихся дипломатических контактов.

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