Трамп обратился к Израилю после атаки на Бейрут

Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Бейруту на фоне сделки США и Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп призвал израильские власти прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана вокруг ядерной программы Исламской республики.

«Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти. Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, все стороны должны отступить», — написал президент США.

Также Дональд подчеркнул, что Израиль своим ударом отвечал на атаку, в результате которой никто не пострадал.

Ранее Трамп снова анонсировал подписание соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз. Лидер США указал, что сразу после ее подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.