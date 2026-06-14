Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 14 июня 2026Мир

Трамп обратился к Израилю после атаки на Бейрут

Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Бейруту на фоне сделки США и Ирана
Андрей Шеньшаков

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп призвал израильские власти прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана вокруг ядерной программы Исламской республики.

«Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти. Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, все стороны должны отступить», — написал президент США.

Также Дональд подчеркнул, что Израиль своим ударом отвечал на атаку, в результате которой никто не пострадал.

Ранее Трамп снова анонсировал подписание соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз. Лидер США указал, что сразу после ее подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

    Футболист Сафонов сыграл свадьбу

    Зеленский позвонил Трампу в день рождения

    Фон дер Ляйен сделала заявление о приеме Украины в ЕС

    Раскрыты итоги парламентских выборов в Армении

    Уборщик наткнулся на загадочный человеческий череп в доме клиента

    Трамп обратился к Израилю после атаки на Бейрут

    Омбудсмен рассказала о недобросовестных рекрутерах россиян на СВО

    ФИФА попросила сборную Сенегала поменять форму перед чемпионатом мира

    Врач назвала проверенный способ выйти из зоны риска диабета за три месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok