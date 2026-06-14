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23:06, 14 июня 2026Спорт

13 стран подписали письмо с критикой главы УЕФА

13 стран раскритиковали главу УЕФА Чеферина, который выступил против нового формата ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тринадцать футбольных федераций в совместном заявлении выступили с критикой президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который негативно отозвался о новом расширенном формате чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что на чемпионате мира не бывает неважных матчей. Отмечается, что для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана попадание на мундиаль представляет историческое достижение и воплощение мечты поколений, а для ДР Конго и Гаити возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение.

Они добавили, что предположение о том, что эти матчи менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов и болельщиков по всему миру. Федерации выразили убежденность в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя глобальный характер игры.

Письмо подписали национальные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

Чеферин ранее заявил, что расширенный формат делает чемпионат неинтересным из-за большой разницы в уровне команд.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд.

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