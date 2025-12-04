Реклама

19:27, 4 декабря 2025

Путин сделал заявление о возвращении России в G8

Путин: На встрече с Уиткоффом обсуждено возвращение в G8, но приглашения не было
Виктория Кондратьева
Фото: Remy de la Mauveniere / Pool / Reuters

Потенциальное возвращение России в «Большую восьмерку» (G8) было обсуждено в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, но приглашения в объединение не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«Не звучало предложений, такого не было. Просто мы затронули эту тему», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что объяснил Уиткоффу на встрече, почему он «в свое время перестал посещать» мероприятия G8.

Ранее Путин заявил, что не хочет возвращения России в «Большую восьмерку». По его словам, на саммиты G8 он практически перестал ездить еще до начала украинских событий в 2014 году, когда группа стала «семеркой».

