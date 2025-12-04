Реклама

10:08, 4 декабря 2025

Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8

Виктория Кондратьева
Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения страны в «Большую восьмерку» (G8). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году, когда группа стала «семеркой». Он также отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли эта тема на его встрече в Кремле с представителями США.

По его словам, доля G7 в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа. «Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?», — сказал он.

Ранее Путин назвал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле очень полезной. Он отметил, что встреча с американской делегацией продолжалась пять часов.

