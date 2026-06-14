В России раскрыли значение взятия Константиновки

Пушилин: Взятие Константиновки важно для движения к Славянску и Краматорску

Взятие Константиновки позволит Российской армии усилить движение в сторону Славянска и Краматорска. О последствиях освобождения населенного пункта рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, от них зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации», — сказал он.

Политик подчеркнул, что в данный момент бои идут как в промзоне, так и в центре города. По его словам, боевые действия ведутся также в районе горсовета и железнодорожной станции.

Ранее о цели взятия Константиновки рассказал врио командира полка 1194-й бригады группировки с позывным Русич. «Константиновку называют воротами к Краматорско-Славянской агломерации, потому что это первый крупный населенный пункт перед этим каскадом городов. И мы открыли эти ворота», — сказал он.