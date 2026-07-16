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13:13, 16 июля 2026Силовые структуры

Суд огласил решение для получившего высокий масонский чин рэпера Птахи

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве Никулинский районный суд оштрафовал рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На заседании своей вины музыкант не признал и заявил, что песни «Монолог», «Не могу» и «Не поздно», в которых нашли пропаганду наркотиков, не его и никогда не выкладывались на его странице.

По данным канала, рэпер отметил, что никогда не пропагандировал наркотики, а лишь рассказывал о собственном опыте и историях его знакомых. Кроме того, он сказал, что не получал никаких предупреждений или вопросов до административного производства и узнал о деле из новостей.

Как сообщает РИА Новости, суд признал Нуриева виновным по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических и психотропных веществ через интернет»). Его защита указывала на неточности в экспертизе и просила вернуть дело в административный орган на новое рассмотрение, но суд отказал.

В мае сообщалось, что артист получил высокопоставленный масонский чин

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