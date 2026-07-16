Суд огласил решение для получившего высокий масонский чин рэпера Птахи

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

В Москве Никулинский районный суд оштрафовал рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На заседании своей вины музыкант не признал и заявил, что песни «Монолог», «Не могу» и «Не поздно», в которых нашли пропаганду наркотиков, не его и никогда не выкладывались на его странице.

По данным канала, рэпер отметил, что никогда не пропагандировал наркотики, а лишь рассказывал о собственном опыте и историях его знакомых. Кроме того, он сказал, что не получал никаких предупреждений или вопросов до административного производства и узнал о деле из новостей.

Как сообщает РИА Новости, суд признал Нуриева виновным по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических и психотропных веществ через интернет»). Его защита указывала на неточности в экспертизе и просила вернуть дело в административный орган на новое рассмотрение, но суд отказал.

В мае сообщалось, что артист получил высокопоставленный масонский чин