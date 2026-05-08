Рэпер Птаха получил высокий масонский чин

Рэпер Птаха официально стал досточтимым Мастером в масонской ложе

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, получил высокопоставленный масонский чин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, артист получил титул досточтимого мастера ложи России. Как отмечают журналисты, его полномочия теперь стали шире, чем у остальных членов братства. Это решение единогласно приняли все участники тайного общества.

Известно, что Великая ложа России — единственная организация масонов, официально работающая на территории страны. Ее признает значительная часть масонских лож в разных странах мира.

