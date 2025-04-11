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15:44, 11 апреля 2025КультураЭксклюзив

Рэпер Птаха раскрыл подробности перепалки с силовиками на прощании с Техником

Рэпер Птаха пожаловался на действия ОМОН на прощании с Техником
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, пожаловался на действия бойцов ОМОН на церемонии прощания с Пашей Техником (настоящая фамилия Ивлев). Подробности перепалки с силовиками он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Птаха повздорил с сотрудниками правопорядка на входе в храм Петра и Павла, где проходило прощание с Техником.

Рэпер рассказал, что приехал на церемонию вместе с супругой. По его словам, на месте было порядка 2000 человек, сильная давка, и храм не работал на вход.

«Мы обошли с другой стороны и стояли около выхода. Я пытался дозвониться до кого-то, чтобы нас провели, и вот этот омоновец меня не пропускал. Я говорю: "Слушай, я стою смотрю кого-то из друзей увидеть, чтобы туда пройти, это мой друг, ты не понимаешь?" "Мне все равно, --говорит. — Вы не пройдете, только на выход". Я говорю: "В плане мы не пройдем? Я пройду все равно". Он: "Не пройдете". В итоге мы с ним закусились. Потом Лану какой-то омоновец отодвинул от меня, между нами встал. Такое», — поделился Птаха.

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После, как сообщил артист, знакомый повел его с супругой к другому входу. Дежурившие у него сотрудники полиции вели себя вежливо и пропустили пару.

«Сказали: "Да, конечно, если это ваш друг, проходите". Нас пропустили, мы прошли, попрощались и уехали. Ситуация странная. Ты же понимаешь, что люди пришли на похороны. Я объясняю, это мой друг, я пытаюсь туда попасть, а он говорит, ты туда не пройдешь. Я надеюсь, он когда-нибудь поймет, каково это, когда тебя на похороны друга не пускает какой-то чел в маске с автоматом, потому что он считает, что так правильно, или приказ у него, или еще чего. Как говорится, как аукнется, так и откликнется, наверное», — заключил Птаха.

Ранее стало известно, что поклонников Техника начали разгонять полицейские. Начались задержания.

Музыканта не стало в Таиланде 4 апреля. Он попал в больницу 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Артисту было 40 лет.

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