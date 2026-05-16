23:46, 15 мая 2026

Голливудского актера решили привлечь к освобождению Ермака из-под стражи

Железняк: Деньги на залог для арестованного Ермака попросили у Шона Пенна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Katie Collins / Reuters

Американского актера и режиссера Шона Пенна решили привлечь к кампании по освобождению из-под ареста бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в поисках средств на залог для фигуранта отчаялись настолько, что решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну. Артисту пожаловались на то, что Ермак содержится в плохих условиях.

Как отмечает парламентарий, Пенн выслушал своего собеседника, точное имя которого не раскрывается, и дал распоряжение своему финансовому управляющему помочь экс-главе офиса Владимира Зеленского, который сейчас находится в СИЗО.

«Спустя несколько часов на счету ВАКС [Высшего антикоррупционного суда Украины] деньги на залог за Ермака так и не появились. Но поступила пара тысяч долларов на корм для пса Патрона», — заключил Железняк.

14 мая суд решил арестовать Андрея Ермака на 60 дней. Впрочем, для экс-подчиненного украинского президента оставили возможность внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 293 миллионов рублей). По предварительной информации, сейчас на эти цели собрали 100 миллионов гривен.

