10:32, 14 мая 2026

Суд арестовал «серого кардинала» Украины. Почему дело Ермака стало для Зеленского вопросом выживания?

Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (224 миллиона рублей). Решение о мере пресечения было оглашено в ходе судебного заседания, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Новости.live».

После заседания экс-чиновник обратился к друзьям за помощью для внесения залога и добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ. Он также рассказал, что не брал с собой вещи на случай отправки в следственный изолятор, и подчеркнул, что возьмет только самое необходимое.

Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь

Андрей Ермакбывший глава офиса президента Украины

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Бывший чиновник уже фигурировал в материалах следствия по делу Миндича под прозвищем «Али-Баба», что стало причиной его ухода с поста главы ОП в ноябре 2025 года.

Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» социолог и политолог Евгений Копатько, обвинения против Ермака отражают более глубокие процессы в политической элите страны. Он подчеркнул, что процессуальные действия в отношении экс-главы ОП являются крупным ударом по репутации Зеленского наравне с интервью его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону.

По большому счету, вот этими действиями продолжается девальвация украинского режима. Это шаги, которые, в конечном счете, ослабляют украинский режим или ведут его к какой-то трансформации

Евгений Копатькосоциолог, политолог
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак (справа) и его адвокат Игорь Фомин на заседании суда, Киев, 13 мая 2026 года

Фото: Alina Smutko / Reuters

Что известно о расследовании?

11 мая следователи САП предъявили Андрею Ермаку обвинения по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная группой лиц или в особо крупном размере».

По версии следствия, бывший чиновник и другие участники схемы легализовали почти полмиллиарда гривен через проект «Династия» — строительство элитных резиденций в поселке Козин Киевской области. Строительство поселка началось еще в 2021 году.

460 млн гривен

— около $10,5 млн, по версии следствия, отмыли Андрей Ермак и другие участники схемы

Сотрудники НАБУ опубликовали аудиозаписи разговоров Ермака, который на пленках обозначен кодовым именем R2, с дизайнером. В них обсуждается обустройство одного из коттеджей кооператива «Династия».

Согласно записям, дом должен был принадлежать самому Андрею Ермаку, а процесс строительства курировал тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Супруга Чернышова, помимо прочего, владела долей компании-застройщика.

Как подчеркнул представитель обвинения, следствие вменяет в вину не приобретение имущества в «Династии», а строительство за преступные средства. В частности, прокурор заявил о сокрытии источников происхождения денежных средств и их использовании для покупки недвижимости.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Ермак боролся с политическими врагами Владимира Зеленского, прибегая к услугам гадалки Вероники Аникиевич, известной как Вероника Фен-Шуй. По данным НАБУ, гадалка в переписке через специальный телефон советовала принимать срочные меры против оппонентов Зеленского, сославшись на «моральное и юридическое право их уничтожать», или же покинуть Украину.

Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы б действовали совершенно по-другому

Вероника Аникиевич (Вероника Фен-Шуй)из материалов переписки с Андреем Ермаком

В частности, экс-чиновник прислал гадалке следующий перечень имен:

  • директор НАБУ Семен Кривонос;
  • руководитель САП Александр Клименко;
  • владелец издания «Украинская правда» Томаш Фиала и журналист-расследователь Михаил Ткач, работающий по делу Миндича;
  • глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия;
  • депутаты Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Я готов на все. Завтра готов

Андрей Ермакиз переписки с гадалкой Вероникой Фен-Шуй

Как Ермак отреагировал на обвинения?

Вечером 12 мая Ермак впервые публично прокомментировал выдвинутое против него подозрение в коррупции и назвал его необоснованным. По мнению экс-чиновника, на правоохранительные органы оказывалось беспрецедентное общественное давление с требованием начать против него расследование.

Я остаюсь на Украине, продолжаю вести адвокатскую деятельность. Планирую посещать военных на фронте, работать с их запросами

Андрей Ермакбывший глава офиса президента Украины

Перед заседанием суда экс-глава ОП отказался отвечать на вопрос, считает ли он возбужденное в отношении него дело политическим. Кроме того, бывший чиновник заявил, что многие люди с Украины и из других стран уважают его.

При этом Владимир Зеленский пока не комментировал публично расследование против Ермака

В ходе заседания Ермак также заявил о неготовности внести самостоятельно требуемую сумму залога в 180 миллионов гривен (300 миллионов рублей). «У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — высказался он.

Также экс-глава ОП рассказал, что не думает о возможном попадании в следственный изолятор по итогам заседания суда. Он добавил, что с уважением отнесется к любому судебному решению.

По мнению Евгения Копатько, бывший «теневой президент» Украины покинет страну, если ему поспособствуют близкие группы элит, включая западных политиков. Политолог отметил, что в ноябре 2025 года Тимур Миндич и его бизнес-партнер Александр Цукерман, также ставший фигурантом расследования НАБУ, уехали из страны незадолго до начавшихся у них обысков.

Если такая возможность будет предоставлена, то он покинет Украину

Евгений Копатькосоциолог, политолог

Фото: Dan Bashakov / AP

Как будет развиваться расследование?

Как подчеркнул Евгений Копатько, расследование в отношении Ермака может вывести в публичное пространство большое количество информации о самом Зеленском и его ближайшем окружении, накопленной на протяжении многих лет. Он отметил, что экс-глава ОП за счет своего неформального влияния и многолетней совместной работы с Зеленским обладает сведениями о большей части финансовых потоков, которые могут быть связаны с политиком.

Сейчас для Ермака речь идет не о преференциях, а о выживании

Евгений Копатькосоциолог, политолог

Эксперт также указал, что Зеленский и его окружение в настоящий момент уже не обладают репутацией непогрешимых политиков, которая была у них в 2022-2023 годах. Он добавил, что, несмотря на невозможность официального расследования в отношении политика из-за его продолжающегося пребывания на посту, антикоррупционные органы могут воспользоваться теми сведениями, которыми им предоставит Ермак. Соответственно, подчеркнул Копатько, дело против бывшего чиновника становится вопросом выживания и для самого Зеленского.

Фото: Vadim Ghirda / Reuters

По мнению социолога, дальнейшее расследование против экс-главы ОП будет во многом связано с желанием администрации президента США Дональда Трампа надавить на Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине после его предыдущих публичных выпадов в адрес Белого дома. «Эта кампания никуда не денется, потому что после дела Миндича процесс давления усиливается, и Зеленского с этой темой не отпустят», — добавил эксперт.

Очевидно, те люди, которые работают с Зеленским, взвешивают, может ли он сохраниться у власти или нет

Евгений Копатькосоциолог, политолог
