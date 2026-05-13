Бывший СССР
14:09, 13 мая 2026

Ермак рассказал о своих недостатках в суде

Ермак заявил, что обладает многими недостатками, но не отсутствием ума
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак в здании суда заявил, что имеет много недостатков, однако отсутствие ума к ним не причисляет. Об этом сообщает издание LB.ua в своем Telegram-канале

Он также отказался отвечать на вопрос, считает ли он возбужденное в отношении него дело политическим. Кроме того, экс-чиновник заявил, что многие люди на Украине и в других странах уважают его.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Ермак, предприниматель Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

