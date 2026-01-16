Суд освободил Юлию Тимошенко под залог и запретил покидать Киевскую область. Бывший премьер заявила о фашистском режиме на Украине

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела по обвинению со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в подкупе депутатов Верховной Рады Украины. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале суда.

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) запросил залог в размере 50 миллионов гривен, отмечая ряд рисков в случае избрания более мягкой меры. Обвинение указало на большие финансовые возможности политика и возможность побега из страны под предлогом участия в парламентских мероприятиях.

Защита политика, в свою очередь, попросила суд не заставлять Тимошенко носить браслет и разрешить политику выехать из страны в феврале для участия в мероприятиях Рады. Адвокаты сослались на неудобства от ношения браслета в обуви в зимний период.

Суд выпустил Тимошенко под подписку о невыезде в пределах Киева и Киевской области. Также ВАКС запретил экс-премьеру Украины общаться с 66 депутатами Рады и обязал ее сдать свой загранпаспорт.

Что известно о деталях расследования?

В ночь на 14 января сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась лидер объединения. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-премьер Украины вела переговоры с несколькими парламентариями о переходе в свою фракцию или неформальное присоединение к депутатской группе за денежное вознаграждение.

$40 тыс. нашли сотрудники НАБУ в ходе обысков в кабинете Тимошенко

После обысков НАБУ опубликовало запись разговора Тимошенко с одним из депутатов Рады о подкупе голосов. По информации следствия, экс-премьер Украины предлагала политикам десять тысяч долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях.

По информации источников «Страна.ua», один из депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стал «торпедой» (имеется в виду провокатор или подосланный в рамках следственных мероприятий человек — прим. «Ленты.ру») против лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и спровоцировал политика на дачу взятки. Собеседники издания назвали имена парламентариев Игоря Копытина и Сергея Кузьминых.

Одним из свидетелей со стороны обвинения является некий депутат Рады по фамилии Мазур, однако человека с такой фамилией нет ни во фракции «Батькивщина», ни в числе депутатов Рады IX созыва в целом.

В ходе заседания защита Тимошенко заявила, что «Мазуром» является Игорь Копытин, а сама экс-премьер Украины подтвердила факт встречи с депутатом. При этом она указала, что содержание встречи существенно отличалось от опубликованных НАБУ материалов.

Как Тимошенко прокомментировала обвинения?

В ходе заседания Тимошенко опровергла факт опубликованных диалогов и назвала происходящее «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ». По ее словам, изъятые во время обыска политика денежные средства были семейными сбережениями, а опубликованная запись была сфабрикована антикоррупционным ведомством совместно с Копытиным.

Кукловоды НАБУ и САП поставили задачей расправу перед уже приближающимися выборами в стране Юлия Тимошенко бывший премьер-министр Украины

Экс-премьер Украины указала, что сотрудники НАБУ и САП не зафиксировали в материалах уголовного производства факт непосредственной передачи денег от Тимошенко или ее представителей Копытину. Политик также заявила, что найденный на изъятом во время обысков компьютере файл с названием «Касса» касался расходов на чай, кофе и печенье, при этом сумма расходов в документе была указана в гривнах, а не в долларах. Она добавила, что изъятые у нее деньги являются компенсацией за преследование ее бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, полученной из США.

Тимошенко также публично опровергла версию САП о своем возможном побеге с территории Украины и пообещала не покидать страну.

Я буду здесь до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого фашистского режима Юлия Тимошенко бывший премьер-министр Украины

Политик также обвинила НАБУ и САП в бездействии в расследовании возможной коррупции в оборонном секторе, приведя в пример вывод из страны средств на закупку вооружений. По ее словам, следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины.

У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет Юлия Тимошенко бывший премьер-министр Украины

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в зале Высшего антикоррупционного суда Украины, Киев, 16 января 2026 года Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С чем связано расследование против экс-премьера Украины?

Издание «Страна.ua» назвало со ссылкой на источники в Раде следующие возможные версии обысков у Тимошенко.

Действия НАБУ и САП были согласованы с офисом президента Украины с целью «дисциплинирования» представителей фракции «Слуга народа»: правоохранители спровоцировали Тимошенко на дачу взятки и затем предъявили ей обвинение для устрашения депутатов правящей партии.

с целью «дисциплинирования» представителей фракции «Слуга народа»: правоохранители спровоцировали Тимошенко на дачу взятки и затем предъявили ей обвинение для устрашения депутатов правящей партии. Тимошенко пыталась по согласованию с офисом Зеленского сорвать назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и бывшего вице-премьера Михаила Федорова на должности министров энергетики и обороны. Отмечается, что голоса «Батькивщины» стали решающими для увольнения главы Службы безопасности Украины Василия Малюка ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ).

на должности министров энергетики и обороны. Отмечается, что голоса «Батькивщины» стали решающими для увольнения главы Службы безопасности Украины Василия Малюка ( ). НАБУ и САП продолжили запугивать уголовными делами как можно больше депутатов для формирования в Раде коалиции против Владимира Зеленского.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин, «Батькивщина» продолжает сохранять влияние в современной украинской политике, а сама Тимошенко пытается занимать выгодные ниши среди электората: политик пытается позиционировать себя защитником простых украинцев, ветеранов и действующих военных, при этом в предыдущие годы она допускала возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. Однако он отметил, что за экс-премьером Украины тянется шлейф многолетних обвинений в коррупции.

Но кто из действующих сегодня на Украине политиков, в том числе и сам Зеленский, сохранил рыльце в пушку? Таких нет Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Политолог также указал, что обвинения в коррупции и соответствующий бэкграунд стали для Киева удобным инструментом для отсечения политиков, которые могут проявить значимые политические амбиции и баллотироваться на пост президента. По мнению эксперта, даже ситуативная поддержка Тимошенко отставки Малюка не будет гарантировать ей неприкосновенность в долгосрочной перспективе.

Нам известно, что администрация [президента США Дональда] Трампа ведет переговоры с отдельными лидерами общественного мнения, в том числе и с Тимошенко либо ее представителями. А это — экзистенциальная угроза для Зеленского Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Юлии Тимошенко, Киев, 16 января 2026 года Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Как будет развиваться дело?

По мнению Артема Барынкина, даже после освобождения под залог у Тимошенко нет никаких гарантий от дальнейшего преследования, в том числе и со стороны Владимира Зеленского.

Тимошенко — ветеран украинской политики, одна из немногих, кому удалось сохранять свой политический капитал такой долгий период времени, в том числе и при Зеленском, к которому глубоких симпатий явно не испытывает Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Политолог предположил, что на ход расследования против экс-премьера Украины может повлиять и репутация Василия Малюка как чрезмерно самостоятельного силовика. Эксперт допустил новые обыски у экс-премьера Украины как со стороны НАБУ, так и других правоохранительных органов страны.