17:56, 16 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Суд освободил Юлию Тимошенко под залог и запретил покидать Киевскую область. Бывший премьер заявила о фашистском режиме на Украине

Суд по делу о подкупе депутатов Верховной Рады отпустил Тимошенко под залог
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела по обвинению со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в подкупе депутатов Верховной Рады Украины. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале суда.

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) запросил залог в размере 50 миллионов гривен, отмечая ряд рисков в случае избрания более мягкой меры. Обвинение указало на большие финансовые возможности политика и возможность побега из страны под предлогом участия в парламентских мероприятиях.

Защита политика, в свою очередь, попросила суд не заставлять Тимошенко носить браслет и разрешить политику выехать из страны в феврале для участия в мероприятиях Рады. Адвокаты сослались на неудобства от ношения браслета в обуви в зимний период.

Суд выпустил Тимошенко под подписку о невыезде в пределах Киева и Киевской области. Также ВАКС запретил экс-премьеру Украины общаться с 66 депутатами Рады и обязал ее сдать свой загранпаспорт.

Что известно о деталях расследования?

В ночь на 14 января сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась лидер объединения. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-премьер Украины вела переговоры с несколькими парламентариями о переходе в свою фракцию или неформальное присоединение к депутатской группе за денежное вознаграждение.

$40 тыс.

нашли сотрудники НАБУ в ходе обысков в кабинете Тимошенко

После обысков НАБУ опубликовало запись разговора Тимошенко с одним из депутатов Рады о подкупе голосов. По информации следствия, экс-премьер Украины предлагала политикам десять тысяч долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях.

По информации источников «Страна.ua», один из депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стал «торпедой» (имеется в виду провокатор или подосланный в рамках следственных мероприятий человек — прим. «Ленты.ру») против лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и спровоцировал политика на дачу взятки. Собеседники издания назвали имена парламентариев Игоря Копытина и Сергея Кузьминых.

Одним из свидетелей со стороны обвинения является некий депутат Рады по фамилии Мазур, однако человека с такой фамилией нет ни во фракции «Батькивщина», ни в числе депутатов Рады IX созыва в целом.

В ходе заседания защита Тимошенко заявила, что «Мазуром» является Игорь Копытин, а сама экс-премьер Украины подтвердила факт встречи с депутатом. При этом она указала, что содержание встречи существенно отличалось от опубликованных НАБУ материалов.

Как Тимошенко прокомментировала обвинения?

В ходе заседания Тимошенко опровергла факт опубликованных диалогов и назвала происходящее «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ». По ее словам, изъятые во время обыска политика денежные средства были семейными сбережениями, а опубликованная запись была сфабрикована антикоррупционным ведомством совместно с Копытиным.

Кукловоды НАБУ и САП поставили задачей расправу перед уже приближающимися выборами в стране

Юлия Тимошенкобывший премьер-министр Украины

Экс-премьер Украины указала, что сотрудники НАБУ и САП не зафиксировали в материалах уголовного производства факт непосредственной передачи денег от Тимошенко или ее представителей Копытину. Политик также заявила, что найденный на изъятом во время обысков компьютере файл с названием «Касса» касался расходов на чай, кофе и печенье, при этом сумма расходов в документе была указана в гривнах, а не в долларах. Она добавила, что изъятые у нее деньги являются компенсацией за преследование ее бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, полученной из США.

Тимошенко также публично опровергла версию САП о своем возможном побеге с территории Украины и пообещала не покидать страну.

Я буду здесь до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого фашистского режима

Юлия Тимошенкобывший премьер-министр Украины

Политик также обвинила НАБУ и САП в бездействии в расследовании возможной коррупции в оборонном секторе, приведя в пример вывод из страны средств на закупку вооружений. По ее словам, следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины.

У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет

Юлия Тимошенкобывший премьер-министр Украины
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в зале Высшего антикоррупционного суда Украины, Киев, 16 января 2026 года

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в зале Высшего антикоррупционного суда Украины, Киев, 16 января 2026 года

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С чем связано расследование против экс-премьера Украины?

Издание «Страна.ua» назвало со ссылкой на источники в Раде следующие возможные версии обысков у Тимошенко.

  • Действия НАБУ и САП были согласованы с офисом президента Украины с целью «дисциплинирования» представителей фракции «Слуга народа»: правоохранители спровоцировали Тимошенко на дачу взятки и затем предъявили ей обвинение для устрашения депутатов правящей партии.
  • Тимошенко пыталась по согласованию с офисом Зеленского сорвать назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и бывшего вице-премьера Михаила Федорова на должности министров энергетики и обороны. Отмечается, что голоса «Батькивщины» стали решающими для увольнения главы Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
  • НАБУ и САП продолжили запугивать уголовными делами как можно больше депутатов для формирования в Раде коалиции против Владимира Зеленского.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин, «Батькивщина» продолжает сохранять влияние в современной украинской политике, а сама Тимошенко пытается занимать выгодные ниши среди электората: политик пытается позиционировать себя защитником простых украинцев, ветеранов и действующих военных, при этом в предыдущие годы она допускала возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. Однако он отметил, что за экс-премьером Украины тянется шлейф многолетних обвинений в коррупции.

Но кто из действующих сегодня на Украине политиков, в том числе и сам Зеленский, сохранил рыльце в пушку? Таких нет

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ

Политолог также указал, что обвинения в коррупции и соответствующий бэкграунд стали для Киева удобным инструментом для отсечения политиков, которые могут проявить значимые политические амбиции и баллотироваться на пост президента. По мнению эксперта, даже ситуативная поддержка Тимошенко отставки Малюка не будет гарантировать ей неприкосновенность в долгосрочной перспективе.

Нам известно, что администрация [президента США Дональда] Трампа ведет переговоры с отдельными лидерами общественного мнения, в том числе и с Тимошенко либо ее представителями. А это — экзистенциальная угроза для Зеленского

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ
Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Юлии Тимошенко, Киев, 16 января 2026 года

Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Юлии Тимошенко, Киев, 16 января 2026 года

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Как будет развиваться дело?

По мнению Артема Барынкина, даже после освобождения под залог у Тимошенко нет никаких гарантий от дальнейшего преследования, в том числе и со стороны Владимира Зеленского.

Тимошенко — ветеран украинской политики, одна из немногих, кому удалось сохранять свой политический капитал такой долгий период времени, в том числе и при Зеленском, к которому глубоких симпатий явно не испытывает

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ

Политолог предположил, что на ход расследования против экс-премьера Украины может повлиять и репутация Василия Малюка как чрезмерно самостоятельного силовика. Эксперт допустил новые обыски у экс-премьера Украины как со стороны НАБУ, так и других правоохранительных органов страны.

Ей грозит до 10 лет с конфискацией имущества и, вероятно, для этого есть формальные основания, помимо подкупа других парламентариев

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ
