На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

«Страна.ua»: Партия Зеленского использовала «депутата-торпеду» против Тимошенко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Игорь Копытин

Игорь Копытин. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стал «торпедой» против лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В парламенте есть еще одна версия, кто именно из нардепов от "Слуги народа" выступил агентом-провокатором от НАБУ [для Тимошенко]. (...) По данным ряда нардепов, речь идет об Игоре Копытине», — пишет издание.

Отмечается, что, по мнению всех опрошенных изданием депутатов, «торпедой» стал именно депутат из партии Зеленского, но некоторые называют имя Сергея Кузьминых.

Ранее стало известно, что обыски в Киеве в офисе партии «Батькивщина» проводились с применением силы. Источник «Страны» заявил, что в ходе обысков в офисе силовики нашли деньги. Тимошенко заявила, что данные средства задекларированы, однако после этого их выложили перед ней и сфотографировали.

