19:55, 14 января 2026Бывший СССР

Стали известны детали обысков у Тимошенко

«Страна.ua»: Обыски в офисе «Батькивщины» проводились с применением силы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обыски в Киеве в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Юлия Тимошенко, проводились с применением силы. Об этом сообщает в Telegram «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к политику.

По словам собеседника издания, 13 января, около 21:30, после появления информации об обысках, депутаты фракции начали съезжаться к офису «Батькивщины». Однако они были вынуждены ждать несколько часов на улице, так как внутрь здания никого не пускали.

«Все было очень жестко: применяли силу, не обращая внимания, кто перед ними, забрали телефоны у самой Тимошенко и всех, кто был в офисе, собрали компьютеры. При этом у них не было решения суда — вообще какого-либо документа, которым они могли бы объяснить свои действия», — рассказал источник.

Он добавил, что в ходе обысков в офисе силовики нашли деньги. Тимошенко заявила, что данные средства задекларированы, однако после этого их выложили перед ней и сфотографировали.

Обыски в офисе «Батькивщины» прошли, так как Тимошенко подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. Ранее стало известно, что записи разговоров с политиком для последующей передачи Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) мог делать нардеп Сергей Кузьминых.

