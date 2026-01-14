Реклама

Бывший СССР
04:28, 14 января 2026

Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

НАБУ проводит обыски в офисе партии Тимошенко по делу о покупке голосов нардепов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: РИА Новости

В офисе партии лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко проводят обыски. Политика подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручит подозрение лидеру партии «Батькивщина».

Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию «Батькивщина» за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ

Алексей ГончаренкоДепутат Верховной Рады

Речь идет о части 4 статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, эта статья предусматривает до десяти лет тюрьмы.

По данным издания «Обозреватель», обыски также могут проводиться и у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Тимошенко часто критикует решения украинских властей

В июле депутат заявила, что партия «Батькивщина» не поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ. По ее словам, «Батькивщина» внесла альтернативный законопроект, предлагающий заменить Международный консультативный совет, который участвует в отборе руководства НАБУ. Вместо него предлагается ввести Национальную ассамблею, в которую войдут военные, получившие звание Героя Украины. Политик добавила, что антикоррупционное ведомство должно быть независимо как от властей Украины, так и от иностранных государств.

До этого Тимошенко раскритиковала решение мобилизовывать мужчин до 25 лет на Украине, которое было принято незаконно и без участия парламента.

Я хочу спросить, у кого есть намерение в принципе уничтожить украинскую нацию? Лишить ее молодежи, которая является нашим будущим?

Юлия ТимошенкоЛидера партии «Батькивщина»

В апреле 2024 года депутат раскритиковала приостановку консульских услуг для находящихся за границей украинцев призывного возраста. По ее словам, из-за решения Киева начался хаос. Указ МИД Украины она сочла противозаконным.

На Украине проходят обыски у высокопоставленных лиц

В ноябре следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нагрянули с обысками к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. По данным ZN, Зеленского заранее уведомили о готовности материалов для уведомления о подозрении Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову. После этого украинский президент решил назначить обоих в переговорную делегацию, чтобы попытаться спасти их положение, однако следователи все равно начали работу по проверке Ермака.

После обысков глава офиса президента Украины подал в отставку. Чиновник написал письмо The New York Post, назвав себя честным и порядочным человеком. Он заявил, что готов к любым репрессиям.

Меня осквернили, и мое достоинство не было защищено. Поэтому я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт

Андрей ЕрмакБывший глава офиса президента Украины

Также в ноябре стало известно, что приближенный к президенту Украины бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР, касающегося отмывания средств. Он сбежал из страны, перед тем как у него прошли обыски.

Речь может идти о коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль над которым перешел от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Миндичу. Также сообщается, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых в хищении средств из Одесского портового завода.

По данным издания «Страна», именно на Миндиче были завязаны схемы в украинской национальной энергетической компании «Энергоатом». Также в конце октября 2025 года стало известно, что Миндич владеет бизнесом в России, который продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине.

