К главе офиса президента Украины Ермаку пришли с обысками. В Раде назвали минимум три причины для этого

На Украине провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нагрянули с обысками к главе офиса украинского президента (ОП) Андрею Ермаку. Работы ведутся в правительственном квартале. В НАБУ уже официально подтвердили эту информацию, также это подтвердил и Ермак.

Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие Андрей Ермак глава ОП Украины

В антикоррупционном бюро пока не привели каких-либо подробностей, сообщив, что детали будут обнародованы потом.

В Верховной Раде называют три основные причины обысков

По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), на данный момент можно назвать три основных причины, по которым Ермак мог заинтересовать следователей. Первая из них — из-за того, что политик отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Также, по словам Гончаренко, это может быть связано с участием главы офиса украинского лидера в схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.

И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады Украины

«Есть еще четвертая причина: заблокировал [нардепа] Марьяну Безуглую в WhatsApp», — пошутил Гончаренко, добавив, что он очень ждет детали расследования, «а может и новые пленки».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, депутат Ярослав Железняк уточнил, что обыски начались с пяти утра. Они ведутся в квартире Ермака, которая, как уточняет нардеп, находится на территории закрытого правительственного квартала. Он также упомянул скандал с делом Миндчина, отметив при этом, что не может раскрывать никаких деталей.

По состоянию на 10:44 по московскому времени, как сообщил Гончаренко, НАБУ готово предъявить Ермаку обвинения.

НАБУ предупреждало Зеленского о вручении подозрений Ермаку

Несколькими днями ранее издание ZN со ссылкой на источники в офисе президента Украины и правоохранительных органах сообщало, что НАБУ и САП уведомили Зеленского о готовности материалов для уведомления о подозрении Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову.

После этого украинский президент решил назначить обоих в переговорную делегацию, чтобы попытаться спасти их положение, однако следователи все равно начали работу по проверке Ермака.

Как отмечают на Украине, Умеров упоминается в подозрении Миндичу. Ермак также фигурирует в материалах этого громкого коррупционного дела под псевдонимом Али-Баба.

Зеленский может искать замену Ермаку

Такое предположение высказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она намекнула, что президент начал активно привлекать к ответственной работе начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), «которого недавно был готов уволить в результате неприятия со стороны Ермака, выбрав в конфликте последнего».

Это уже хороший сигнал, что Зеленский ищет альтернативы, кто мог бы подхватить за Андреем Борисовичем самые тяжелые треки Марьяна Безуглая нардеп

Что известно о коррупционном скандале на Украине? В начале ноября НАБУ и САП начали в стране операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски были проведены у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у Тимура Миндича, который успел заранее покинуть Украину. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. В общей сложности обвинения были предъявлены семи членам преступной группировки. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман на данный момент объявлены в розыск. Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук отправлены в отставку. Ермака, в свою очередь, также считают причастным к коррупционным схемам, в связи с чем ряд политиков потребовал его отставки. При этом что касается Зеленского, то на Украине утверждают, что он ни о чем не знал.



Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

В России ситуацию описали словами «тучи сгущаются»

Обыски у Ермака прокомментировал военкор Александр Коц. Он также отметил, что отправка Зеленским главы своего офиса в США не принесла желаемых плодов.

Ермак и Зеленский явно рассчитывали на личную встречу с [президентом США Дональдом] Трампом в конце ноября и поддержку им украинской версии мирного плана, но американский президент внезапно заявил, что даст аудиенцию только на завершающей стадии переговоров. Ермак явно надеялся приехать на Украину с перемогой (в переводе с украинского означает «победа» — прим. «Ленты.ру»), руководствуясь принципом — победителей не судят. А тут такая подстава от хозяина Александр Коц военный корреспондент

Коц отметил, что Ермаку следовало бы вести себя крайне тихо, однако, указал военкор, он идет наперекор Трампу, отказываясь выполнять ключевой пункт его мирного плана. Именно подобные действия, считает он, могли стать одной из причин, почему США резко возобновили расследование в отношении него.