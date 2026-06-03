Власть над водой призвали не давать богачам

На ПМЭФ призвали оставить идею владения пресной воды ограниченным кругом лиц

Тезис о том, что владеть водными ресурсами должно ограниченное количество лиц, вреден и имеет катастрофические последствия для человечества. Об этом в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития» заявил заместитель гендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству «РусГидро» Сергей Мачехин.

Он напомнил, что несколько лет назад действующий тогда директор компании Nestle Марк Шнайдер выступил с тезисом, что пресную воду во всем мире необходимо передать в частные руки. По словам Шнайдера, владение водой должно быть доступно только богатым людям, потому что только они знают, как правильно управлять этим ресурсом с точки зрения экономики. «Это очень опасный тезис. Нам нужно понимать, что такие высказывания в части экономики процесса имеют катастрофические последствия для человечества», — заявил Мачехин.

С ним согласился и другой спикер сессии — соучредитель Организации по развитию и сотрудничеству в Африке (DevCA) Дэвид Окпатума. Он заявил, что идея приватизации доступа к водным ресурсам может катастрофически повлиять на жизнь населения планеты.

Ранее на ПМЭФ специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди заявила, что проблему водных ресурсов нужно рассматривать в качестве приоритета в рамках экономического развития стран.