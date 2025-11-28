Бывший СССР
09:58, 28 ноября 2025Бывший СССР

Стали известны три причины обысков у главы офиса Зеленского

Нардеп Гончаренко назвал три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Есть три причины начала обысков у главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — назвал нардеп одну из причин.

Другие причины были обозначены ранее. Ермака подозревают в участии в коррупционной схеме по делу бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, а также в организации преследований сотрудников антикоррупционных структур страны.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Отмечается, что в деле замешаны чиновники высшего уровня.

