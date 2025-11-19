Бывший СССР
Зеленский впервые упомянут в расследовании о коррупции на Украине. Какова его роль и кто еще из его окружения замешан в этом деле?

Зеленский внесен в обвинительное заключение НАБУ по делу Миндича
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) впервые официально упомянуло президента страны Владимира Зеленского в деле о коррупции его окружения, в частности, бизнес-партнера Тимура Миндича. Это следует из текста предъявленного предпринимателю подозрения (предварительного обвинения), опубликованного украинским журналистом Владимиром Бойко в Telegram-канале.

Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В. А., (...) таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украиныиз текста официального подозрения Тимуру Миндичу

Что вменяют партнеру Зеленского?

Согласно официальному документу НАБУ, связи Миндича с Зеленским и другими высшими должностными лицами Украины позволили ему беспрепятственно получать выгоду благодаря решениям министра энергетики Украины Германа Галущенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, бывшего министра обороны Рустема Умерова. Как утверждает ведомство, бизнес-партнер Зеленского получил контроль над финансовыми потоками в энергетике, а Галущенко — личную выгоду при посредничестве своего советника Игоря Миронюка.

$7,4 млн

незаконно легализовал Тимур Миндич совместно с другими участниками коррупционной схемы в энергетической отрасли, по информации НАБУ

НАБУ официально предъявило Миндичу обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание преступной организации;
  • вербовка участников преступной организации;
  • незаконное влияние на должностных лиц;
  • незаконный контроль над финансовыми потоками;
  • отмывание денежных средств.

В материалах ведомства, помимо Галущенко, также упоминается арестованный бывший вице-премьер Украины и соратник Зеленского Алексей Чернышов. Согласно данным прослушки, участники коррупционной схемы Игорь Миронюк и Дмитрий Басов для конспирации во время телефонных разговоров присвоили чиновникам прозвища Профессор и Че Гевара.

При этом опубликовавший файл Владимир Бойко указал на спешку ведомства при оформлении документа: в частности, уголовное производство было зарегистрировано только 21 августа 2025 года, вопреки заявлению директора НАБУ Семена Кривоноса, что расследование велось 15 месяцев. Также журналист отметил и фактические ошибки: НАБУ утверждает, что в 2020 году семьи Миндича и еще одного участника схемы, Александра Цукермана, посещали Женеву, якобы расположенную в Австрии (Женева расположена в Швейцарииприм. «Ленты.ру»).

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

НАБУ подтвердило участие в схемах бежавшего с Украины Умерова

В подозрении НАБУ напрямую утверждается, что Миндич осуществлял преступную деятельность при содействии Умерова в период его пребывания на посту главы Минобороны. По информации ведомства, экс-министр обороны под влиянием бизнесмена в феврале 2025 года одобрил контракт на закупку десяти тысяч некачественных бронежилетов, при этом, по состоянию на 20 августа, товар так и не был поставлен Вооруженным силам Украины. Исходя из данных прослушки, Миндич приводил Умерову следующие аргументы:

  • «Прошу тебя, не уйди, ну бронежилеты — это большие деньги»;
  • «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок, ***** в рот, просто скажи»;
  • «Там вложено 300 миллионов [гривен], половина моих денег»;
  • «Реши этот вопрос, прошу тебя, или это ****** какой-то будет».
$5,17 млн

получило связанное с Миндичем ООО «Миликон ЮА» под предлогом поставки партии бронежилетов

На фоне начавшихся у Миндича 9 ноября обысков НАБУ Умеров уехал с Украины, по официальной версии, в Турцию для организации новых раундов переговоров с Россией. Однако, по информации «Украинской правды» («УП»), чиновник уехал в США, где проживает его семья.

Часть источников издания предположила, что секретарь СНБО покинул Украину для встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа, а находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский и вовсе заявил о даче Умеровым показаний Федеральному бюро расследований с целью сдать Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака

19 ноября Умеров встретился с Зеленским в Турции, где они должны были обсудить возобновление переговоров с Россией. Чиновник приехал в аэропорт Анкары вместе с другими официальными лицами, встречавшими украинского президента.

Тем временем Рада на пленарном заседании вызвала Умерова для доклада. Он станет первым участником коррупционного скандала, который выступит перед парламентариями

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян сообщила о возможном возвращении экс-главы Минобороны в Киев 20 ноября после завершения командировки. Однако собеседники «УП» в Раде и офисе Зеленского высказали точку зрения, что секретарь СНБО останется за пределами Украины.

Секретарь СНБО Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров

Секретарь СНБО Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Прослушивавший окружение Зеленского детектив указал на причастность политиков

Руководитель управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов, арест которого в июле 2025 года стал поводом ограничения деятельности антикоррупционных органов Зеленским, подтвердил в комментарии украинскому изданию «Общественное» свое участие в наблюдении за окружением главы государства. Он указал на причастность к скандалу высших должностных лиц Украины, подчеркнув, что Тимур Миндич был лишь менеджером среднего звена в команде олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых эти процессы не могли быть реализованы

Руслан Магомедрасуловдетектив НАБУ

По словам Магомедрасулова, незадолго до своего ареста он участвовал в организации прослушки окружения Зеленского, материалы которой затем легли в основу спецоперации НАБУ «Мидас» и последующих обвинений в адрес Миндича. Детектив подчеркнул, что ведомство столкнулось с противодействием Службы безопасности Украины и ее руководителя Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

За годы работы в НАБУ при разоблачении разных схем мы постоянно сталкиваемся с противодействием со стороны СБУ. Это как надстройка по «крышеванию» схем во всех сферах

Руслан Магомедрасуловдетектив НАБУ
