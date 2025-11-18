Часть депутатов Рады угрожает бунтом Зеленскому и требует отставки Ермака

Часть депутатов Верховной Рады Украины, включая представителей правящей фракции «Слуга народа» («СН»), угрожает бунтом президенту страны Владимиру Зеленскому и требует отставки главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака из-за начавшегося коррупционного скандала. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на представителей «СН» и чиновников.

Депутаты партии Зеленского пригрозили расколом

Как пишет «УП», операция «Мидас» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по разоблачению коррупции в энергетическом секторе с участием бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича стала шоком для фракции «Слуги»: два дня депутаты не обсуждали историю между собой. Однако с 12 ноября в рядах правящей партии началось недовольство.

Все играют свою игру. Коалицию просто разрывают. Многие враги при деньгах почувствовали запах крови. (...) Это на самом деле может быть конец всему анонимный представитель фракции «Слуга народа» в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как утверждается, в рядах «СН» сформировалась «коалиция решительных», угрожающая выходом из состава фракции в случае отказа Зеленского уволить Ермака и последующим развалом парламентского большинства. Ряд собеседников «УП» связали волну возмущений с руководителем фракции «Слуги» в Раде Давидом Арахамией и председателем финансового комитета Даниилом Гетманцевым.

Впервые раскрыл недовольство членов фракции «СН» депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк 17 ноября. Политик указал на упоминания главы ОП в опубликованных НАБУ переговорах фигурантов расследования под прозвищем Али-Баба. «Что ж делается... Кто тогда посты в поддержку [Зеленского] писать будет?» — высмеял политик действия значительной части представителей правящей партии.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Партии Порошенко и Тимошенко призвали к смене правительства

17 ноября партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина Юлия Тимошенко бывший премьер-министр Украины

Фракция «ЕС» во время обсуждения отставки министра энергетики страны Германа Галущенко заблокировала трибуну Рады с требованием отставки всего правительства на фоне коррупционного скандала. Спикер парламента Руслан Стефанчук закрыл заседание на неопределенное время, призвав представителей фракций собраться для совещания.

Депутат Рады от «ЕС» Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к Зеленскому с призывом вернуться на Украину из-за границы и иронично отметил, что политика «пока что не арестуют». Во время пленарного заседания он опубликовал в Telegram-канале пост с призывом к украинскому президенту уйти в отставку.

За все несет ответственность Зеленский. Нет иного выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады Украины

К протестам против Ермака присоединились и покинувшие «СН» депутаты — в частности, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков и критик руководства Вооруженных сил Украины Марьяна Безуглая. Во время выступления на трибуне парламента Разумков вышел с игрушкой Карлсона (так называли Миндича в опубликованных записях разговоров о коррупционных схемах в украинской энергетике — прим. «Ленты.ру») и сравнил со сказочным персонажем министров, уехавших из страны.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ермак обвинил в коррупционном скандале Коломойского

По словам источников «УП», Ермак пытается убедить Зеленского в том, что инициатором коррупционного скандала является находящийся под следствием украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как отмечается, аналогичную тактику использовал отвечавший за энергетический сектор и уволенный с поста на фоне коррупционного скандала в сентябре 2024 года бывший заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

Найти врага, чтобы не признавать вину, — одна из любимейших тактик в ОП анонимный представитель фракции «Слуга народа» в разговоре с изданием «Украинская правда»

При этом собеседники издания предполагают, что Ермак сам спровоцировал скандал действиями против антикоррупционных органов в июле 2025 года. По их словам, руководство Украины осознает роль главы ОП в начавшемся скандале и обеспокоено возможными официальными обвинениями в его адрес.

Все было бы как всегда: кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись. А так из-за этого «наезда» у НАБУ не было вариантов, кроме как делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил анонимный представитель окружения Владимира Зеленского в разговоре с изданием «Украинская правда»

Отправит ли Зеленский в отставку Ермака?

Алексей Гончаренко заявил о возможном увольнении Ермака Зеленским уже в четверг, 20 ноября. По его словам, новым главой офиса президента Украины может стать бывший посол страны в США Оксана Маркарова.

По данным «УП», Зеленский в поисках компромиссного решения провел ряд встреч с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым, руководителем Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другими крупными чиновниками. Почти все собеседники выступили за отставку главы ОП.

Однако источники издания отмечают нежелание Зеленского увольнять главу своего офиса и указывают на его нерешительную реакцию. На данный момент политик анонсировал только встречу с фракцией «Слуги народа». В свою очередь, высокопоставленный украинский чиновник предрек в разговоре с The Economist «час расплаты» в случае его отказа избавиться от большей части своего окружения.