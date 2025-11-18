Часть депутатов Верховной Рады Украины, включая представителей правящей фракции «Слуга народа» («СН»), угрожает бунтом президенту страны Владимиру Зеленскому и требует отставки главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака из-за начавшегося коррупционного скандала. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на представителей «СН» и чиновников.
Депутаты партии Зеленского пригрозили расколом
Как пишет «УП», операция «Мидас» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по разоблачению коррупции в энергетическом секторе с участием бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича стала шоком для фракции «Слуги»: два дня депутаты не обсуждали историю между собой. Однако с 12 ноября в рядах правящей партии началось недовольство.
Все играют свою игру. Коалицию просто разрывают. Многие враги при деньгах почувствовали запах крови. (...) Это на самом деле может быть конец всему
Как утверждается, в рядах «СН» сформировалась «коалиция решительных», угрожающая выходом из состава фракции в случае отказа Зеленского уволить Ермака и последующим развалом парламентского большинства. Ряд собеседников «УП» связали волну возмущений с руководителем фракции «Слуги» в Раде Давидом Арахамией и председателем финансового комитета Даниилом Гетманцевым.
Впервые раскрыл недовольство членов фракции «СН» депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк 17 ноября. Политик указал на упоминания главы ОП в опубликованных НАБУ переговорах фигурантов расследования под прозвищем Али-Баба. «Что ж делается... Кто тогда посты в поддержку [Зеленского] писать будет?» — высмеял политик действия значительной части представителей правящей партии.
Партии Порошенко и Тимошенко призвали к смене правительства
17 ноября партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина».
Мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина
Фракция «ЕС» во время обсуждения отставки министра энергетики страны Германа Галущенко заблокировала трибуну Рады с требованием отставки всего правительства на фоне коррупционного скандала. Спикер парламента Руслан Стефанчук закрыл заседание на неопределенное время, призвав представителей фракций собраться для совещания.
Депутат Рады от «ЕС» Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к Зеленскому с призывом вернуться на Украину из-за границы и иронично отметил, что политика «пока что не арестуют». Во время пленарного заседания он опубликовал в Telegram-канале пост с призывом к украинскому президенту уйти в отставку.
За все несет ответственность Зеленский. Нет иного выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского
К протестам против Ермака присоединились и покинувшие «СН» депутаты — в частности, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков и критик руководства Вооруженных сил Украины Марьяна Безуглая. Во время выступления на трибуне парламента Разумков вышел с игрушкой Карлсона (так называли Миндича в опубликованных записях разговоров о коррупционных схемах в украинской энергетике — прим. «Ленты.ру») и сравнил со сказочным персонажем министров, уехавших из страны.
Ермак обвинил в коррупционном скандале Коломойского
По словам источников «УП», Ермак пытается убедить Зеленского в том, что инициатором коррупционного скандала является находящийся под следствием украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как отмечается, аналогичную тактику использовал отвечавший за энергетический сектор и уволенный с поста на фоне коррупционного скандала в сентябре 2024 года бывший заместитель главы ОП Ростислав Шурма.
Найти врага, чтобы не признавать вину, — одна из любимейших тактик в ОП
При этом собеседники издания предполагают, что Ермак сам спровоцировал скандал действиями против антикоррупционных органов в июле 2025 года. По их словам, руководство Украины осознает роль главы ОП в начавшемся скандале и обеспокоено возможными официальными обвинениями в его адрес.
Все было бы как всегда: кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись. А так из-за этого «наезда» у НАБУ не было вариантов, кроме как делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил
Отправит ли Зеленский в отставку Ермака?
Алексей Гончаренко заявил о возможном увольнении Ермака Зеленским уже в четверг, 20 ноября. По его словам, новым главой офиса президента Украины может стать бывший посол страны в США Оксана Маркарова.
По данным «УП», Зеленский в поисках компромиссного решения провел ряд встреч с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым, руководителем Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другими крупными чиновниками. Почти все собеседники выступили за отставку главы ОП.
Однако источники издания отмечают нежелание Зеленского увольнять главу своего офиса и указывают на его нерешительную реакцию. На данный момент политик анонсировал только встречу с фракцией «Слуги народа». В свою очередь, высокопоставленный украинский чиновник предрек в разговоре с The Economist «час расплаты» в случае его отказа избавиться от большей части своего окружения.
Выбор невелик: либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу