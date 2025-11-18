Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

Нардеп Разумков вышел на трибуну с игрушечным Карлсоном

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков вышел на трибуну с игрушечным Карлсоном, как символом коррупционеров, которым удалось уйти от ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Вы уважаете людей, у которых они воровали? Вы превратили государство в пропеллер, а они — показали вам пропеллер и улетели из государства», — заявил он.

Разумков отметил, что во время заседания Верховной Рады в зале отсутствуют министры, в отношении которых было проведено антикоррупционное расследование. Он подчеркнул, что парламент увольняет двух чиновников, которые даже не пришли.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетике. В расследовании фигурируют два бывших министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.