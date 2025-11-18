Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 18 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

Нардеп Разумков вышел на трибуну с игрушечным Карлсоном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал INSIDER UA

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков вышел на трибуну с игрушечным Карлсоном, как символом коррупционеров, которым удалось уйти от ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Вы уважаете людей, у которых они воровали? Вы превратили государство в пропеллер, а они — показали вам пропеллер и улетели из государства», — заявил он.

Разумков отметил, что во время заседания Верховной Рады в зале отсутствуют министры, в отношении которых было проведено антикоррупционное расследование. Он подчеркнул, что парламент увольняет двух чиновников, которые даже не пришли.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетике. В расследовании фигурируют два бывших министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости