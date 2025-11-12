«Больше ни одного евро Украине!» Вокруг Зеленского разгорелся коррупционный скандал. Почему его называют предупреждением Трампа?

ABC News: Зеленского ждут проблемы с Трампом из-за скандала с Миндичем

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом из-за обвинений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в адрес бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» Зеленского, в создании коррупционной схемы. О последствиях нового скандала пишет ABC News.

Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции ABC News телеканал

Авторы материала предположили, что возможная причастность высокопоставленных министров к этому делу может подорвать «моральный дух украинского общества в разгар боевых действий».

Как отмечает телеканал, хотя Зеленский формально поддержал расследование, возрастет давление и внутри страны: «Известные украинские активисты, борющиеся с коррупцией, теперь заявили, что президент должен доказать готовность привлечь своих соратников и друзей к ответственности».

Коррупционный скандал на Украине 10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского. Впрочем, застать предпринимателя дома силовики не успели — он покинул страну несколькими часами ранее. Тимур Миндич — заметная фигура в украинской политике и бизнесе с начала 2000-х годов. Он является совладельцем студии «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским, кастингового агентства Fire Point и множества других компаний. 46-летний бизнесмен также известен своими связями с украинским олигархом Игорем Коломойским и долгое время считался его доверенным лицом. Он также нередко выполнял личные поручения своего покровителя, от «организации кухни до формирования гардероба». Впервые Миндич попал в поле зрение НАБУ в конце июля этого года. Тогда ведомство открыло уголовное производство по фактам многомиллиардной коррупции при производстве дронов фирмами, связанными с ближайшим окружением Зеленского. Следователи заявили, что располагают аудиозаписями, на которых предприниматель и его подельники обсуждают планы похищения части средств государственного заказа, связанного с оборонными нуждами. Помимо бизнесмена силовики нагрянули с обысками к министру юстиции, экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко. Затем 12 ноября Зеленский заявил, Галущенко, а также нынешняя глава Минэнерго Светлана Гринчук должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

Однако по данным украинского издания «Страна.ua», Зеленский появлялся на пленках по делу Миндича. Отмечается, что попавший в руки следствия диалог состоялся 14 июля, за 8 дней до принятия скандального законопроекта о сокращении полномочий НАБУ.

«Первое появление Зеленского на "пленках Миндича", которое подтверждает контакт президента с бизнесменом по вопросам энергетики (...) прокурор САП сообщил, что президент звонил министру [энергетики Герману] Галущенко, после того как Миндич отправил Зеленскому сообщение», — сообщили журналисты.

Согласно записи, Миндич провел жесткий разговор с Галущенко. На его вопрос, что ему обсуждать с главой государства, предприниматель сказал: «Ты должен сказать, что готов сделать все, так как не хочешь идти в дворники».

Трампа заподозрили в желании надавить на Зеленского

Как отмечал ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, Трамп может давить на Зеленского при помощи НАБУ, чтобы тот пошел на уступки в урегулировании конфликта с Россией

«На встрече в Анкоридже Трамп и [президент России] Владимир Владимирович Путин договорились о чем-то, но Трамп не сумел продавить Зеленского пойти на уступки, на какое-то мирное соглашение. И поскольку он не может официально давить на Зеленского, (…) ему пришлось использовать свою ручную антикоррупционную структуру», — рассказал он.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, таким образом Вашингтон всегда может заявить о своей непричастности к происходящему, назвав коррупционный скандал на Украине сугубо внутриполитическим процессом. Он также заявил, что детективы НАБУ обучались у сотрудников американских спецслужб.

На данный момент, ни сам Трамп, ни чего администрация не комментировали коррупционный скандал на Украине

Западу посоветовали перестать помогать Украине

Западу не следует поддерживать Украину деньгами, так как в стране процветает коррупция. Такое мнение выразило американское агентство Bloomberg.

Авторы материала обратили внимание, что в скандале на Украине оказались замешаны высокопоставленные чиновники. Издание уточнило, что речь идет о воровстве миллионов долларов, которые страны НАТО выделили Киеву на защиту важной энергетической инфраструктуры.

Это, несомненно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые деньги будут украдены Bloomberg агентство

На скандал обратили внимание и в Европе — глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж перестать оказывать Киеву финансовую помощь.

«Хватит! Больше ни единого евро Украине!» — призвал политик.

Филиппо посоветовал властям Франции обратить внимание, как и на что расходуются выделенные Украине средства. «В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства», — отметил он.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Кремле указали на последствия коррупционного скандала на Украине

Запад все больше осознает масштабы коррупции на Украине и понимает, что финансовая помощь Киеву разворовывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков выразил надежду, что в Европе и США обратят внимание на коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине. По его словам, теперь проблемы с коррупцией в этом государстве стали совершенно очевидными.

Кроме того, представитель Кремля указал, что коррупция остается одним из главных грехов Киева, который «жрет Украину изнутри».